Sahilde laf atma tartışması cinayetle bitti

İranlı Salar Neshati (22)ve arkadaşı Armin Kamuran Ç., (24) önceki akşam saatlerinde gezmek için Bakırköy sahile indi. İddiaya göre, saat 00.30 sıralarında sahilde yürüdükleri sırada, yanlarından geçen Özgün G. (34)ve yanında garson olarak çalışan Burak U.'nun (34) kendilerine laf atması üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Araya girenler sayesinde kavga son buldu.
Yaşanan kavganın ardından Neshati ve arkadaşı, Kennedy Caddesi üzerinde yürüdükleri sırada Özgün G. ve Burak U. ile tekrar karşılaştı. Karşılaşmaları ile birlikte sahilde biten kavga yeniden alevlendi. Kavga sırasında iddiaya göre Özgün G., yanında taşıdığı bıçağı Salar Neshati'ye sapladı. Aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Neshati hayatını kaybetti. Vücudunda darp izleri de bulunan Neshati'nin cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
"İKİNCİ KEZ KARŞILAŞTIK KAVGA BÜYÜDÜ"
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özgün G. ve Burak U. gözaltına alındı. Neshati'nin arkadaşı Aemin Ç., ifadesinde, " Biz yürürken bize laf attılar aramızda kavga çıktı. İkinci kez karşılaştık kavga büyüdü çıktı ve Özgün G., Salar'ı bıçakladı" dedi. Özgün G. ise ifadesinde, "Bize yanaşıp 'sizde esrar var mı?' diye sordular. Bu nedenle aramızda kavga çıktı. Bu kavga bittikten sonra yolda yürürken yine karşılaştık. Bize laf attılar. Bu nedenle çıkan kavgada olay yaşandı" dedi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.