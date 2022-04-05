Sahilde laf atma tartışması cinayetle bitti

"İKİNCİ KEZ KARŞILAŞTIK KAVGA BÜYÜDÜ"

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özgün G. ve Burak U. gözaltına alındı. Neshati'nin arkadaşı Aemin Ç., ifadesinde, " Biz yürürken bize laf attılar aramızda kavga çıktı. İkinci kez karşılaştık kavga büyüdü çıktı ve Özgün G., Salar'ı bıçakladı" dedi. Özgün G. ise ifadesinde, "Bize yanaşıp 'sizde esrar var mı?' diye sordular. Bu nedenle aramızda kavga çıktı. Bu kavga bittikten sonra yolda yürürken yine karşılaştık. Bize laf attılar. Bu nedenle çıkan kavgada olay yaşandı" dedi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.