Sahile vurmuş ölü Caretta Caretta bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, sahil kenarında gezinti yapan bir kişi, sabah saatlerinde kıyıya vurmuş ölü Caretta Caretta olduğunu fark etti. Durumu gören vatandaş, Gazipaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine zabıta müdürlüğü ekipleri ve belediye veteriner hekimliği sahil kenarına gitti. Belediye veteriner hekimi, Caretta Caretta üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Caretta Caretta'nın öldüğü tespit edildi. Deniz kaplumbağasının boğazına bir cisim takıldığı için öldüğünden şüphelenen belediye veteriner hekimliği, Tabiat ve Doğa Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü ile yapılacak incelemenin ardından deniz kaplumbağasının gömüleceği bildirildi.

Deniz kaplumbağasının ölmesi ile ilgili açıklama yapan Belediye Veteriner Hekimi Sinem Polat, vatandaşların denizi temiz tutmaları ve atık bırakmamaları konusunda daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Karaya vuran Caretta Caretta'nın maalesef öldüğünü tespit ettik. Henüz ölüm sebebi belli değil. Genellikle kesici balık tutma malzemelerini ya da poşetleri yutmaları, balık ağlarına takılmaları gibi sebeplerden ölüyorlar. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını çevreye ve denize zararlı atıkları bırakmamalarını rica ediyoruz. Onları hep birlikte korumalı ve onların yaşamlarına saygılı olmalıyız. Duyarlı oldukları için şimdiden bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.