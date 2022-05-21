Sahillere tsunami uyarı tabelası

İstanbul'da depreminin olası sonuçlarından biri olan tsunamiye karşı hazırlıklara başlandı. İstanbul'un 17 farklı ilçesinin kıyılarına Tsunami Eylem Planı kapsamında bilgi panoları montajlanıyor. UKOME kararıyla 17 ilçedeki Marmara kıyılarına uyarı tabelaları konuluyor. Silivri, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Adalar ilçelerine toplam 100 uyarı tabelası yerleştirilecek. Çalışma ile olası bir tsunaminin yaratacağı kayıpları minimuma indirmek, Marmara kıyılarında yer alan önemli kritik yapıların tsunamiden etkilenmemesi ya da en az etkilenmesi için alınması gereken önlemleri tespit etmeyi hedefleniyor. Çalışma aynı zamanda gerekli aşamaları tanımlamak ve afete hazırlık konusunda ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek amacı ile hayata geçiriliyor.