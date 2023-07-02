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Giriş Tarihi: 2.7.2023 16:04 Son Güncelleme: 2.7.2023 16:56

Şahin'in mesajı hüzünlendirdi

Babası Mustafa Kıymık'ı kaybeden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım okuyanları hüzünlendirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Şahin’in mesajı hüzünlendirdi

Annesi gibi babasını da bir bayram günü kaybeden Şahin paylaşımında, "Bir Ramazan Bayramı annemi, bu Kurban Bayramı'nda da babamı kaybettim. Bayramlar öksüz ve yetim kaldı benim için. Hayatı boyunca çocuklarına siper olmuş, son limanım babamı, bugün öğle namazına müteakip Şireci Camii'nden uğurlayacağız. Rabbim, affıyla karşılasın. Afiyetten ayırmasın" şeklinde duygularını dile getirdi.

82 yaşında, yaşlılığa bağlı nedenlerl3 vefat eden Mustafa Kıymık'ın cenazesi Gaziantep Asri Mezarlığında, Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in aralarında olduğu yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Şahin'in mesajı hüzünlendirdi
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