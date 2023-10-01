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Giriş Tarihi: 1.10.2023 10:47 Son Güncelleme: 1.10.2023 11:38

Şahinler operasyonunda görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "Şahinler Suç Örgütü" ile ilgili yürütülen çalışmalarda 41 kişi gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Şahinler operasyonunda görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla "Şahinler" olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün elebaşı Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı.

Operasyonda R.S. isimli şahsın; 17 Şubat 2022 tarihinde, H.A., U.V., S.D. ve O.K.A. isimli şahıslar tarafından yağma amaçlı darp edilmesi eylemi ile ilgili olan tüm şüphelilerin yakalandığı belirtildi. Bu kapsamda, 16 ruhsatsız tabanca, 660 fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek, yüklü miktarda uyuşturucu ve nakit ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyada yaptığı paylaşımında, "Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili olarak yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir kafede şahsın darp edildiği görülüyor.

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Şahinler operasyonunda görüntüler ortaya çıktı
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