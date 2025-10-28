Şahinşah Bey tarihte kimdir? Kuruluş Orhan’ın Şahinşah Bey’i Barış Falay kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kuruluş Orhan dizisindeki karakterler, tarihin tozlu sayfalarını aralıyor. Şahinşah Bey karakteri de bu isimler arasında yer alıyor. Dizinin takipçileri ekran başında yerini alırken oyuncuları ve karakterler merak konusu. İşte, Şahinşah Bey ve Barış Falay hakkında tüm merak edilenler:
Osman Bey'in can yoldaşı. Sözünü esirgemez asla geri adım atmaz. Onun için gelenek asla yanılmaz; yenilikse maceradır şeklinde tanımlanan Şahinşah Bey tarihte bir Türk Beyi olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.
9 Nisan 1972, Balıkesir doğumlu Barış Falay'n ailesinin kökenleri Bosna, Girit ve Orta Asya'ya dayanır.
Babasının memuriyeti dolayısıyla Ankara, Diyarbakır gibi birçok ilde yaşadı. Kocatepe Mimar Kemal Lisesinin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.
Oyuncu Esra Ronabar ile 7 Temmuz 2006 tarihinde evlenen Barış Falay'ın "Rüzgar Mavi" (d. 2009) adında bir oğlu vardır.
Son olarak, Ömer dizisinde "Reşat" karakterini canlandırmıştır.
1995Çiçek Taksi
2001Bizim Çocuklarımız
2002Tatlı Hayat
Yarım Elma
Kuzenlerim
Dadı
2004-2006Aliye
2006Bebeğim
2008Çemberin Dışında
2009İstanbul Çocukları
2009-2011Ezel
2011-2012Al Yazmalım
2013-2015Medcezir
2015-2017Paramparça
2020-2021Menajerimi Ara
2023-2024Ömer