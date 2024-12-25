Sahipsiz hayvanlar için eş güdümlü çalışma şart

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Hastanesi açıldı. Açılış törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, yapılan çalışmanın üniversitelere örnek olması dileğinde bulundu.

Gül, "Toplumda sahipsiz hayvanlarla ilgili bir problem var. Biz bir merhamet medeniyetiyiz. Dolayısıyla da onların yaşatılması, sahip çıkılması çok kıymetli. Ama müdahale etmediğimizde, kendi haline bıraktığımızda, sayının artmasıyla birlikte hem birbirlerine hem de çevreye zarar verebiliyorlar. Tarım Bakanlığımız yönetmeliğini yayımladı. Aynı anda 39 ilçemiz ve büyükşehir belediyemiz aynı işi yapmadığı takdirde yapılan çalışmalar boşa gidecek. Aynı yıl içerisinde yüzde 75'inin, 80'inin kısırlaştırılabilmesi lazım" dedi.