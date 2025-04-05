Sahipsiz hayvanlara sıcak yuva

ürkiye'de sokak hayvanlarının bakımı ve sahiplendirilmesi konusundaki örnek uygulamalara her geçen gün yenileri ekleniyor. İşte bazı illerde kurulan merkezler ve sokak hayvanlarına sağlanan olanaklar:Bitlis Belediyesi'nce 15 yıl önce 20 bin metrekare alana inşa edilen 250 hayvan kapasiteli Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, tedavi ve barınma imkânlarıyla sahipsiz hayvanların yuvası oldu. Hasta ve yaralı köpekler, burada tedavi ediliyor. Sağlığına kavuşan köpekler kısırlaştırıldıktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakılıyor, tehlikeli ırklar ise merkezde barındırılıyor. Geçen yıl 278 köpek kısırlaştırıldı, 735 köpeğin de gerekli aşıları uygulandı.Kocaeli'nde bulunan Patilik Sokak Hayvanları Merkezi'nde yılda yaklaşık 40 bin hayvanın tedavisi yapılıp kısırlaştırıldı, 45 bin hayvana ise aşılama yapıldı. Merkezde 13 bine yakın hayvan ise sahiplendirildi.Kayseri'deki Talas Pati Evi, 15 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük doğal yaşam barınağı. Sokak hayvanlarının 5 yıldızlı oteli olarak bilinen merkez bugüne kadar 10 bin sokak köpeğine ev sahipliği yaptı.Gaziantep'teki Burç Tabiat Parkı içinde sokak hayvanları için kurulan Doğal Yaşam Parkı, barınak ve tedavi olanakları ile örnek oluşturuyor.Konya Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi, ısıtmalı barınakları, tam donanımlı ameliyathaneleri ile kedi ve köpeklerin bakımlarının yapıldığı modern bir merkez olarak hizmet veriyor.Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ise son 1 yılda 972 köpek sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşturuldu.Batman Belediyesi'nce kente kazandırılan Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ameliyathaneler, muayene odaları, röntgen ünitesi, eczaneler, ilaç deposu ve tam donanımlı laboratuvar, yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Kısırlaştırma ve küpeleme çalışmalarının da yürütüldüğü merkezde 3 doğal yaşam alanı da bulunuyor. Merkeze getirilerek tedavisi yapılan yavru ve erişkin sağlıklı hayvanlar rehabilite çalışmasının ardından öncelikle sahiplendirilmeye çalışılıyor.Tolga YANIK-Mehmet BONCUK-Ali ALTUNTAŞ-Özgür ÖZDEMİR-Abbas ÇAKAR / SABAH