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Giriş Tarihi: 14.6.2024

Sahipsiz hayvanları koruma birliği kuruluyor

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Sahipsiz hayvanları koruma birliği kuruluyor
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Zonguldak'ta da yaşanan sokak hayvanları sorununa çözüm bulmak amacıyla Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığı toplantı düzenlendi. Toplantıya Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz'ın yanı sıra çok sayıda belediyeden yetkililer katıldı. Toplantıda 'Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'nin kurulması ile ilgili konular görüşüldü. İlk adımı atılan birliğin başıboş hayvanların bakımı ve barınması konusunda önemli adımlar atması bekleniyor.
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Sahipsiz hayvanları koruma birliği kuruluyor
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