Sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 yaşındaki Hatice ölümden döndü

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Konuklu köyünde yaşayan 2 yaşındaki Hatice Kaplan, geçen Cumartesi günü evlerinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynarken, bir anda iki sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin havlaması ve diğer çocukların bağırması üzerine dışarıya fırlayan komşusu tarafından kurtarılan küçük kızın kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar oluştu. Hastaneye kaldırılan küçük kız, Kaldırıldığı hastanede, beyin cerrahi bölümünde 3 saat süren bir ameliyat geçirdi.

KANLAR İÇİNDE BULDUM

Ölümden dönen Hatice'nin babası Ören Kaplan, korku dolu anları SABAH'a anlattı: Eşimin haber vermesiyle evin önüne geldiğimde kızımı kanlar içinde buldum. Kızımı köpeklerden kurtaran komşum durumu anlatınca, 112'ye haber verdik. Ardından zaman kaybetmemek için çocuğu aracımla yola çıkarıp, gelen ambulansa teslim ettim. Besni Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Burada 3 saatlik ameliyata alındı. Ameliyat sonrası kendine geldiğinde, yüzünde hale yaşadığı korku ve dehşet vardı. Tedavisi sürüyor ve Allah'a şükürler olsun şimdi durumu iyi.

DEVLETİMİZ ACİL ÖNLEM ALMALI

Kızıma iki büyük köpek saldırmış. Son zamanlarda, sokak köpeklerinin saldırılarını haberlerde izliyorduk. Ancak bizim başımıza geleceği, hiç aklımıza gelmezdi. Kızım henüz iki yaşında. Yetişkin insanlar bile köpeklerden kendisini savunamazken yavrucak ne yapsın. Komşum zamanında yetişmeseydi, çok daha kötü şeyler olabilirdi. Kızımın yaşadığı dehşeti başkalarının da yaşamaması için, devletimizin sahipsiz köpeklere acilen önlem almasını ve toplanıp barınaklara götürülmesini istiyoruz. Bizim canımız yandı başkasının yanmasın" dedi.