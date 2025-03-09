Sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı

Esenyurt'ta 26 yaşındaki Songül Çıkmaz, spor salonundan çıkıp eve döndüğü esnada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Bacağından ısırılan genç kadın, korkuyla kaçmak isterken yere düşerek başından yaraladı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Hürriyet Caddesi üzerinde boş bir arsayı kendine mesken edinen başıboş sokak köpekleri o esnada evine gitmek isteyen 26 yaşındaki Songül Çıkmaz'a saldırdı. Bacağından ısırılan kadın paniğe kapılıp kaçmak isterken dengesini kaybederek yere düştü. Yere düşen Çıkmaz, başından ve dizlerinden yaralandı.