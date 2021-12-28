Haberler Yaşam Haberleri İlkokul çevresinde sahipsiz pitbull paniği
Giriş Tarihi: 28.12.2021 11:19 Son Güncelleme: 28.12.2021 11:40

İlkokul çevresinde sahipsiz pitbull paniği

ASLIŞAH NARGÜL ASLIŞAH NARGÜL
İlkokul çevresinde sahipsiz pitbull paniği

Van Edremit’te okul çevresinde görülen sahipsiz pitbull cinsi köpek öğrenciler ve velilerde endişeye yol açtı. İhbar üzerine Van Büyükşehir Belediyesi, köpeği yakalayarak koruma altına aldı.

Van'ın Edremit İlçesine bağlı Erdemkent Mahallesi Yeni TOKİ bölgesinde sahipsiz pitbull cinsi köpek paniği yaşandı. Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü başıboş dolaşan pitbull cinsi köpeği tehlikeli olacağını düşünerek Van Büyükşehir Belediyesine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine bağlı ekipler hayvan ambulansıyla olay yerine gitti. Olay yerinde yapılan arama çalışmaları sonrası kısa sürede sahipsiz köpeğe ulaşan ekipler, zorlu bir uğraşın ardından uyuşturucu iğne kullanarak köpeği sakinleştirdi. Sakinleşen köpek ambulansla hayvan rehabilitasyon merkezine götürüldü.

"BU KÖPEĞİ İLK KEZ BURADA GÖRDÜM"

Okul çevresi ve TOKİ konutlarının bulunduğu alanda ilk kez böyle bir tür köpekle karşılaştığını dile getiren Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü Lokman Keve "Sabah saatlerinde okulla gelirken sokakta farklı bir köpek cinsini fark ettim. Hemen Büyükşehir Belediyesine haber verdim. Sağ olsun onlarda gelip köpeği aldılar. Bu köpeği ilk kez burada gördüm. Sanırım son yaşanan olaylardan sonra buraya bırakıldığını düşünüyorum" dedi.

KÖPEKLERİN BAKIM VE TEDAVİLERİ YAPILIYOR

Barınakta 26 tehlikeli ırkın bulunduğunu belirten Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Özge Kerem, "Bugün itibarıyla ihbar hattımıza agresif davranış gösteren bir pitbull şikayeti aldık. Ekiplerimizi hemen vakaya yönlendirdik. Ekiplerimiz müdahale etti. Pitbull köpeğini hayvan merkezimize getirdik. Şuan buraya gelen pitbull köpeği ile beraber toplam 26 tehlikeli ırk köpeğimiz mevcut. Köpeklerimizin bakım ve tedavilerini hepsini biz yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber-A Para ortak yayınında önemli açıklamalar: TL mevduatlar 38 milyar arttı
Ankara'da define skandalı! Dere ıslahı diye kazdılar kepçeyle hazine aradılar
Berdan Mardini'yi Gökhan Göz ile aldatan Fatoş Yelliler'in evli erkekler ile mesajları ifşa oldu! Gökhan Göz açtı ağzını yumdu gözünü!
Turgut Toplusoy'a büyük şok! Milyonluk tabloları çalıp kaçtı
Burası Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir mahalle! Vatandaş isyan etti: Böyle rezillik görmedim. Mansur Yavaş geldi biz unutulduk
İşte Başkan Erdoğan'ı duygulandıran o kadın! Kanserli babasını bıraktı 'dava' için mesaiye koştu
Yerli ve milli projeler 2022’ye damga vuracak
Bakan Fatih Dönmez'den "Kim Milyoner Olmak İster?" paylaşımı: Yakında 4 olacak inşallah
Altın fiyatları yeniden YÜKSELİŞTE! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 27 Aralık bugün Kapalıçarşı’da ne kadar, kaç TL oldu?
Benim CHP’li adayım
ARKADAŞINA GÖNDER
İlkokul çevresinde sahipsiz pitbull paniği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA