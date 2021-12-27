Sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlar barınaklara götürülüp rehabilite edilecek
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilin valilik ve belediyelerine, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlara yönelik önlemleri içeren bir genelge gönderdi. Genelgeye göre; sahiplenilmesi, sahiplendirilmesi, barındırılması, beslenmesi, takas edilmesi, sergilenmesi, hediye edilmesi ve ülkeye girişi, satışı ve reklamı yasak olan tehlike arz eden hayvanlar (Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully) belediyelerce 7/24 esasıyla denetlenecek. Belediyelerin sahipsiz hayvan toplama ekipleri ya da herhangi bir ihbar sonucu tespit edilen sahipsiz hayvanlar barınaklara götürülecek. Hayvan bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan belediyeler ise topladığı sahipsiz hayvanları en yakın bakımevine götürüp teslim edecek. Tehlike arz eden hayvanlardan sahiplenilmeyenlere, ilgili birimler ve kolluk kuvvetlerinin işbirliği ile el konulacak. Bu hayvanlar belediyelerce hayvan bakımevine götürülerek rehabilite edilecek ve bakımevlerinde tutulacak. Bakımevlerinde rehabilite edilen hayvanlar, ilgili veri tabanına kaydedilecek ve rehabilite edilmeden hiçbiri alındıkları ortama bırakılmayacak. Belediyelerce, hayvan bakımevlerinin bir an önce yapılması, personelin temin edilmesi ve tefrişi ile ilgili, varsa eksikliklerin hızlıca giderilmesi ve hayvan bakımevlerinin tam kapasitede hizmet vermesi sağlanacak. Genelge hükümlerinin uygulanmasında alınacak tedbirlerle sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanların yaşama hakkı da ihlal edilmeyecek. ANKARA