Sahnede öpüşen Dilan Polat ve Sıla Doğu beraat etti

Kara para aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarından tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Beşiktaş'ta bir mekanda düzenlediği partide kız kardeşi Sıla Doğu'yla dudak dudağa öpüşmüştü.

RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada infial olan video sonrası harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında 21 Ekim'de re'sen soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan abla kardeş ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Yürütülen soruşturma ardından iddianame düzenlendi. İddianamede, şüphelilerin her ne kadar bu davranışı cinsel saikle yapmadıklarını iddia etseler de, herkese açık gece kulübünde gerçekleşen eylemin "Hayasızca hareketler" suçunun oluştuğu ve dava açmak için yeterli delilin bulunduğu anlatıldı. Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında "Hayasızca hareketler" suçundan 6 aydan 1 yıla hapis istemiyle dava açıldı.

DİLAN POLAT VE ABLASI BERAAT ETTİ

Dilan Polat ve Sıla Doğu yargıladığı davada beraat etti. Basit yargılama usulünce yapılan yargılamada mahkemenin hazırladığı gerekçeli kararda şunlara yer verildi. Sanık Dilan Polat'ın soruşturma aşamasında alınan savunmasında yakın arkadaşlarının doğum günü kutlaması için eğlence merkezine gittiklerini, diğer sanık ablasını yanağından öpeceği sırada ablası dönünce iddianameye konu böyle bir durumun bir anlık oluştuğunu, aralarında abla kardeş ilişkisi dışında farklı bir durum düşünülemeyeceğini söylediği yer aldı. Sanık Sıla Doğu'nun da alınan savunmasında eğlence merkezinde eğlenirken "Bugünler geçecek." şeklinde söyleyip kendisini öptüğü sırada bir anlık refleks ile kız kardeşi ile 2 saniye boyunca dudak dudağa öpüştüklerini ancak bu durumun kardeş olmalarından öte bir şey ifade etmeyeceğini söylediği yer aldı.

BERAAT KARARININ GEREKÇESİ

Mahkeme beraat kararında, olayın gelişimi dikkate alındığında bir eğlence merkezinde sahnede çevrede bulunan insanların arasında cinsel saikle hareket ederek böyle bir durum gerçekleştirmenin de hayatın olağan akışına aykırı olacağı değindi.