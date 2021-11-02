Şahoviçi soykırımının 97’nci yılı! Hayatını kaybedenler Bağcılar’da anıldı

Bağcılar Belediyesi ile Sivas Bosna Sancak Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Şahoviçi ve Kolaşin Soykırımı'nın 97. yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda İstanbul'da yaşayan Boşnaklar bir araya geldi. Türkiye'de ilk defa Şahoviçi ile ilgili bir toplantı yapıldığı için duygulandığını söyleyen AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kansu, "Bu katliamdan sonra kafileler halinde gidilecek tek yer vardı orada Anadolu. Gidecekleri başka yer yok o yüzden Türkiye'ye geldiler. Anadolu ve Türkiye Boşnaklar için ikinci vatan demiyorum. İnsanlık tarihini inceleyin katliam yaşayan milletler tarih sahnesinden silindiler. Başına 11 defa katliam geldiği halde Boşnaklar ayaktalar ve kıyamete kadar var olacaklar" dedi.