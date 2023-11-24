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Giriş Tarihi: 24.11.2023 12:02 Son Güncelleme: 24.11.2023 13:08

Sahte 580 bin dolarla yakalandılar

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelerek ülkemize giriş yapan 2 kişi; sahte 580 bin dolarla yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Sahte 580 bin dolarla yakalandılar

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 16 Kasım Perşembe günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelerek ülkemize giriş yapan yabancı uyruklu O.Z. ve J.I.'ye operasyon düzenledi. İki suç ortağının üzerinde sahte 580 bin dolar ve sekiz gram uyuşturucu madde bulundu.

"Parada Sahtecilik" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçlarından gözaltına alınan iki suç ortağı adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sahte 580 bin dolarla yakalandılar
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