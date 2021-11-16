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Giriş Tarihi: 16.11.2021 15:18 Son Güncelleme: 16.11.2021 15:31

Sahte alkol 3 kişiyi öldürdü

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Sahte alkol 3 kişiyi öldürdü

Afyonkarahisar’da son iki gün içerisinde sahte alkol kullanan 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Bolvadin ilçesinde yaşandı. Muharrem Sınık (51), Muzaffer G. ile Hasan Hüseyin K. (32), nereden temin ettikleri bilinmeyen sahte içkileri tükettikten sonra rahatsızlandı. Üç şahıs kendi imkanlarıyla hastaneye gitti, tedavi talebinde bulundu. Ancak alkol zehirlenmesinden dolayı komaya giren ve görme yetisini kaybeden Muharrem Sınık, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden ve görme kaybı yaşayan Hasan Hüseyin K.'nin ise 3-4 gün önce ilçeden 50 lira karşılığında pet şişe içerisinde 1,5 litre sahte içki aldığı ortaya çıktı. Muzaffer G'nin de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Bolvadin ilçesinde 14 ve 15 Kasım'da yaşanan olayda ise Ercan Üstündağ (29) ile Basri Çamlı (58) evlerinde ölü bulundu. Alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Üstündağ ve Çamlı'nın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek. Böylece Bolvadin'de sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu.

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Sahte alkol 3 kişiyi öldürdü
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