Haberler Yaşam Haberleri Sahte alkol babadan sonra oğlunu da canından etti!
Giriş Tarihi: 24.9.2022 13:59 Son Güncelleme: 24.9.2022 14:10

Sahte alkol babadan sonra oğlunu da canından etti!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sahte alkolden Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda üç gün yaşama tutunabilen baba Naci Dikmen’den sonra oğlu İlkay Dikmen de vefat etti.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Sahte alkol babadan sonra oğlunu da canından etti!

Hatay'ın Sakarya Mahallesi Çıraklık Eğitim Merkezi yakınında ikamet eden Dikmen ailesinden baba ve oğlu sahte alkolden 3 Eylül'de İskenderun Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yapılan tüm tedavilere cevap veremeyen baba Naci Dikmen (64), üç gün sonra yaşama veda etti, oğlu İlkay Dikmen (40) ise dün tedavi gördüğü yoğun bakımda hayata tutunamayarak sahte alkol vakasının son kurbanı oldu. Babasından sonra oğlu İlkay Dikmen de sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.

4 YIL ÖNCE BABASININ ÖLÜM GÜNÜNE İŞARET ETTİ!

Bu arada İlkay Dikmen sosyal medya hesabından 6 Eylül 2018'de yaptığı paylaşımında 4 yıl sonra babasının ölüm gününe işaret edercesine şu temennilerde bulundu: "Allah kimseye baba acısı göstermesin. Baba candır, gerisi yalandır. Allah'ım başımızdan eksik etmesin babam!"

İskenderun'da birçok can alan ve ocakları söndüren sahte alkol vakası Dikmen ailesinden, 6 Eylül'de Babayı, 23 Eylül'de de oğlunu yaşamdan kopardı. Yakınlarını sahta alkolden kaybeden vatandaşlar, ölümlere sebebiyet veren bu durumun önünü geçilmesini istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması!
Masterchef Masterclass'ı kim kazandı, hangi yarışmacı? 23 Eylül 2022 Masterchef Masterclass ödül ne?
Son dakika | Bakan Kirişci'den üreticiye peş peşe müjdeler: 12 bin TL'ye çıkıyor
Kimse beklemiyordu Türkiye yine başardı
Seri cinayetler işlemişti! 2 polisi yaralayan Güven Güler tutuklandı
Hülya’nın ailesinden Soyer’e tepki: “Bir tuvalet yapmak bu kadar zor mu?”
BELLİ OLDU! Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? 23 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi
Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda hangi yarışmacı elendi? 23 Eylül 2022 haftanın puan durumu belli oldu!
Yalnız Kurt yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 23 Eylül 2022 ATV yayın akışı ile Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman başlıyor?
Bu saatten sonra Kemal Bey istese de dönemez
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte alkol babadan sonra oğlunu da canından etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA