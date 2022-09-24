Sahte alkol babadan sonra oğlunu da canından etti!

Hatay'ın Sakarya Mahallesi Çıraklık Eğitim Merkezi yakınında ikamet eden Dikmen ailesinden baba ve oğlu sahte alkolden 3 Eylül'de İskenderun Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yapılan tüm tedavilere cevap veremeyen baba Naci Dikmen (64), üç gün sonra yaşama veda etti, oğlu İlkay Dikmen (40) ise dün tedavi gördüğü yoğun bakımda hayata tutunamayarak sahte alkol vakasının son kurbanı oldu. Babasından sonra oğlu İlkay Dikmen de sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.

4 YIL ÖNCE BABASININ ÖLÜM GÜNÜNE İŞARET ETTİ!

Bu arada İlkay Dikmen sosyal medya hesabından 6 Eylül 2018'de yaptığı paylaşımında 4 yıl sonra babasının ölüm gününe işaret edercesine şu temennilerde bulundu: "Allah kimseye baba acısı göstermesin. Baba candır, gerisi yalandır. Allah'ım başımızdan eksik etmesin babam!"

İskenderun'da birçok can alan ve ocakları söndüren sahte alkol vakası Dikmen ailesinden, 6 Eylül'de Babayı, 23 Eylül'de de oğlunu yaşamdan kopardı. Yakınlarını sahta alkolden kaybeden vatandaşlar, ölümlere sebebiyet veren bu durumun önünü geçilmesini istiyor.