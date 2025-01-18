Sahte alkol bir can daha aldı! Oğlu böyle isyan etti: Başka çocuklar babasız kalmasın

Başaksehir'de göçmen konutlarında yaşayan 46 yaşındaki Özbek Uyruklu Yulmurod Aytugdıev 13 Ocak tarihinde dışardan aldığı içkiyi içmeye başladı. Daha sonra eve gelen yabancı uyruklu Aytugdıev 14 Ocak sabah saat 11.30 sıralarında rahatsızlandı. Oğlunu arayarak yardım isteyen baba İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gün yoğun bakımda kalan Özbek uyruklu baba 3 gün sonra sabah 05.00 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.

DELMURAT USMANOV "SAHTE ALKOL BABAMI BENDEN ALDI BAŞKA ÇOCUKLARDA BABASIZ KALMASIN SUÇLULAR CEZALANDIRILSIN"

Başakşehir'de sahte içkiden zehirlenen Yulmurov Aytugdıev'in Adli Tıp Kurumu Morgunda olan cenazesini almak için gelen oğlu Delmurod Usmanov 'Babamla birlikte 6 ay önce Türkiye'ye geldik. Annem ve kız kardeşim memlekette kaldı. Babam arada bir içerdi . İçkiyi nerden aldığını bilmiyorum. Sabah kalktığımda iyiydi. Babama ben işe gidiyorum dediğimde iyiydi. Fakat ben işe gittikten sonra fenalaşmış beni arayarak doktora götürmemi istedi. Hemen babamı alıp Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdüm. 3 gün hastanede yattı. Hastaneye getirmeden önce bana içim yanıyor vücudumda da kızarıklıklar var demişti. Doktorlar alkol zehirlenmesi olduğunu söylediler. Sabaha karşı 05.00 sıralarında hayatını kaybetti. Ben ülkemizden çalışmak için gelmiştim sahte alkolden babamı kaybettim. İnsanlar kaçak ve nerede yapıldığı belli olmayan içkiyi içmesinler. Ben babasız kaldım başka çocuklarda babasız kalmasınlar. Bunu satanları bulup cezalarını versinler ömürboyu hapse koysunlar. Başkalarının da ocaklarını söndürmesinler. Babamın cenazesini alıp Özbekistan'ın Buhara şehrinde toprağa vereceğiz" dedi.

Başakşehir'de sahte içkiden zehirlenen Yulmurov Aytugdıev, oğlu ve yeğeni tarafından Adli Tıp Kurumu Morgundan teslim alınarak uçakla Özbekistan'ın Buhara Şehrine götürüldü.