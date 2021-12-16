Haberler Yaşam Haberleri Sahte alkol can almaya devam ediyor! Sivas'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Giriş Tarihi: 16.12.2021 20:56

Sahte alkol can almaya devam ediyor! Sivas'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Sahte alkol can almaya devam ediyor! Sivas’ta hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi

Son dönemlerde yeniden hortalayan sahte alkol can almaya devam ediyor. Son beş günde onlarca kişi hayatını kaybederken, Sivas'ta sahte alkolden dolayı ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Zara ilçesinde içtikleri sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. İlçede bir ikamette kaçak yollarla metil alkol kullanılarak üretildiği tespit edilen sahte rakıdan ilk ölüm 6 gün önce gerçekleşmişti.

4 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören C.A.'da bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sivas'ta içtikleri sahte rakıdan dolayı ölenlerin sayısı 5'e yükselmiş oldu. Tedavisi süren 4 kişinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın gram fiyatı 900 TL'yi aştı! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 16 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İşte faiz kararı sonrası öne çıkan mesajlar
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?
SON DAKİKA: Asgari ücret 2022’de sürpriz gelişme! Yeni asgari ücret ile birlikte vergiler kalktı
Dışişleri Bakanlığı harekete geçti: Fransız haber ajansı geri adım attı
Son dakika: Soyunma odasında şoke eden olay! Erman Toroğlu yaşananları ortaya çıkardı...
PKK'dan kaçan gençten kan donduran itiraf! "Kendi gözümle gördüm dağa kaçırdıkları kızlara..."
Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! O davada flaş gelişme...
MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür: İmamoğlu HDP’ye bedel ödüyor
Çocuk saatlerce ağlayınca komşular ihbar etti! Eve giren ekipler şoke oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte alkol can almaya devam ediyor! Sivas'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA