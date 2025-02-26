Sahte alkol cebinizden değil sağlığınızdan götürüyor

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pekçok kentte sahte alkol can almaya devam ediyor. İstanbul'da 70, Ankara'da 67 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişinin de hastanelerde tedavisi sürüyor. 10 yıl boyunca alkol bağımlılığı ile mücadele eden 56 yaşındaki V.P., sahtesi gerçeği diye ayırt etmeden içki sarmalından nasıl kurtulduğunu SABAH'a anlattı. Alkolü hayatının merkezine alınca insani tepkiler veremez hale geldiğini kaydeden V.P., "Geçici körlüğe ulaşınca durumun ciddiyetini anladım. Tanıştığım dernekle ruhsal bir arınma yaşadım. Alkol dostunuz değil en büyük düşmanımız. Fiyatına bakarak hayatınızı tehlikeye atmayın" sözleriyle sahte alkola karşı herkesi uyardı. Siber Suçlar ve Madde Bağımlılığı Uzmanı, eski polis İsa Altun ise sahte alkole karşı şu çarpıcı değerlendirmede bulundu: "Sahte alkol cebinizden değil sağlığınızdan yiyor."