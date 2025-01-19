Sahte alkol faciası dalga dalga yayılıyor

İstanbul'da Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir başta olmak üzere birçok ilçede son bir haftada sahte alkolden zehirlenen 88 kişi hastaneye başvururken, 38 kişi de hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki 27 vatandaşın tedavisi sürüyor.Kurtulanlar arasında kör olanlar ve kalıcı beyin hasarı yaşayanlar var. Bakkal, fırın, sucu gibi birçok değişik işyerinde yapılan denetimlerde sahte içki satıldığı tespit edildi.Beyoğlu'ndaki bir su dükkanına baskın düzenlendi. Damacanalarda su değil sahte içki bulundu. Operasyonda iş yeri sahibi Y.K'yi (53) gözaltına aldı.Yapılan aramada bidonların içinde 72 litre sahte içki ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sahte içki nedeniyle tutuklananların sayısı da 11 oldu.Öte yandan kaçak ve sahte içki denetimleri de sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri İstanbul'un 16 ilçesinde denetim yaptı, içkileri incelemek üzere numune aldı.