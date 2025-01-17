Sahte alkol ölümleri ile birlikte denetimlerde arttırıldı

İstanbul'da 38 kişi sahte alkolden hayatını kaybederken, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş Dereboyu Caddesi'ndeki tekel bayileri ile alkol satışı yapan işletmeleri tek tek denetledi. Ekipler işletmelerin belgelerini ve ürünlerin bandrollerini inceleyerek, depo ve tezgah arkalarında arama yaptı. Denetlenen dükkanlarda bir sorun olmadığı öğrenilirken, işletme sahipleri ise uygulamalardan memnun olduklarını belirttiler.

İş yeri sahibi İbrahim Kara, "Böyle denetlemelerin olması hem bizim için hem de vatandaşımız için iyi. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Hiç olmamasını isterdim. Arkadaşlar sıklıkla denetim yapıyorlar. Bizim için sıkıntı yok. Vatandaşın güvenliği önemli" dedi.

ÜSKÜDAR'DA SAHTE VE KAÇAK ALKOL DENETİMİ YAPILDI

İstanbul Üsküdar'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri alkol satışı yapan işletmelere yönelik sahte ve kaçak alkol denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde iş yerlerinin bulundurması gereken evraklar ve alkol şişelerinin bandrolleri incelendi. Mekanlarda bulunan şahıslar ise polis ekipleri tarafından Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasından geçirildi. Denetimlerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ekiplerin denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.