İstanbul’da sahte alkol kabusu büyüyor! 8 şüpheli daha yakalandı

Cinayet Büro Amirliğinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada polis mağdur yakınları ile konuşarak ölümlere sebep olan sahte içkilerin alındığı yerleri tespit etti. Fatih ve Bayrampaşa bölgelerinde lokanta, çay ocağı ve Otogar bölgesinde sahte alkol satışı yaptıkları öğrenilen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.Y., M.K., A.K., H.K., N.K., A.Y., Ö.G. ve M.B.'nin onlarca ölümden sorumlu oldukları öğrenildi.