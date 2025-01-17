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Giriş Tarihi: 17.1.2025 17:13 Son Güncelleme: 17.1.2025 17:21

İstanbul'da sahte alkol kabusu büyüyor! 8 şüpheli daha yakalandı

İstanbul’da hafta başından bu yana sahte alkolden hayatını kaybeden vatandaşların sayısı hızla artarken, operasyon yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Çay ocakları ve otogar gibi yerlerde sahte alkol sattıkları öğrenilen şüphelilerin onlarca ölümden sorumlu oldukları öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da sahte alkol kabusu büyüyor! 8 şüpheli daha yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Sahte alkolle ilgili yaptıkları operasyonlarda daha önce alkolün büyük bir bölümünün dağıtımının yapıldığı Fatih'teki bir içki dükkanı işleten iki kişi ile Türkmenistan uyruklu karı-kocayı gözaltına almış. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemelerde tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.

Cinayet Büro Amirliğinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada polis mağdur yakınları ile konuşarak ölümlere sebep olan sahte içkilerin alındığı yerleri tespit etti. Fatih ve Bayrampaşa bölgelerinde lokanta, çay ocağı ve Otogar bölgesinde sahte alkol satışı yaptıkları öğrenilen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.Y., M.K., A.K., H.K., N.K., A.Y., Ö.G. ve M.B.'nin onlarca ölümden sorumlu oldukları öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüphelilerin suçlamaları kabul etmeyerek sahte alkol satışı yaptıklarını kabul etmedikleri öğrenildi.

Bu güne kadar Cinayet Büro Amirliğinde gözaltına alınan 4'ü tutuklu toplam 12 şüphelinin 40'a yakın ölüm olayından sorumlu oldukları öğrenildi.
Yetkililer sahte alkolle ilgili operasyonların aralıksız devam ettiğini belirttiler.

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İstanbul'da sahte alkol kabusu büyüyor! 8 şüpheli daha yakalandı
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