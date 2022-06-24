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Giriş Tarihi: 24.6.2022 10:23

Sahte alkol üreticilerine Jandarmadan şok operasyon

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sahte alkol üreticilerine Jandarmadan şok operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol imal ederek içkili restoranlara satan (2) şahsı düzenlediği operasyonla suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin imalathane olarak kullandığı depoda yapılan aramalarda ünlü markalara ait (16.000) litre sahte alkol ele geçirildi. Yakalanan (2) şahıs ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

İÇKİLİ RESTORANLARA SAHTE ALKOL SATMIŞLAR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şüpheli şahsın, sahte alkol imal ederek içkili restoranlara ve eğlence mekânlarına satış yaptığı bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin sahte alkol imal ettikleri depo tespit edildi.

SAHTE ALKOL İMALATHANESİNE OPERASYON

Söz konusu imalathaneye baskın düzenleyen Jandarma ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda; ünlü markalara ait (16.000) litre sahte alkol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler üzerinde barkod doğrulama cihazı ile yapılan teknik incelemede içlerinden bazılarının orijinal bandrollü içki olduğu, olası bir denetleme için tedbir amaçlı olarak aralara yerleştirildiği belirlendi. Yakalanan şüpheli şahıslar, Jandarma'daki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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Sahte alkol üreticilerine Jandarmadan şok operasyon
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