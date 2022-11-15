Sahte alkolde ölü sayısı 3’e yükseldi 2 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde bir evde sahte alkol içtikten sonra zehirlenen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 55 yaşındaki Şakir Çelik'in ardından dün 56 yaşındaki Erol Oktay da yaşamını yitirmişti. Tedavisi süren 10 kişiden biri olan N.Ç'nin de sabaha karşı tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Halen tedavi süren 9 kişiden 3'ünün daha hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

BURSA VE İZMİR'DE İKİ GÖZALTI

Sahte alkol ölümleriyle ilgili olarak Bursa Emniyeti yaptığı çalışmalarda, sahte alkolün İzmir'den gönderildiğini belirledi. Ekipler, Bursa'da sahte alkol üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen 46 yaşındaki Raif A ile İzmir'de 51 yaşındaki O.Y'yi gözaltına aldı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.