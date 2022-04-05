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Giriş Tarihi: 5.4.2022 14:13 Son Güncelleme: 5.4.2022 14:30

Sahte alkole bir kurban daha!

ABBAS ÇAKAR
Sahte alkole bir kurban daha!

Kocaeli İzmit İlçesi Yenidoğan Mahallesinde oturan 58 yaşındaki Güray Aksoy, iddialara göre satın aldığı sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetti.

İzmit İlçesi Yenidoğan Mahallesi Aydınlar Sokak üzerinde oturan ve bir akaryakıt firmasında çalıştığı öğrenilen Güray Aksoy (58) 20 Aralık 2021 günü satın aldığı alkollü içecek nedeniyle evinde aniden fenalaştı. Eve çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Aksoy, metil alkol nedeniyle zehirlendiği tespit edilerek tedavi altına alındı.

107 GÜN SONRA
Kaldırıldığı hastanede 107 gündür tedavisi deva eden Aksoy, gece geç saatlerde fenalaştı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bekar olan Güray Aksoy'un cenazesi Bağçeşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

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Sahte alkole bir kurban daha!
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