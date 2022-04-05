Sahte alkole bir kurban daha!

İzmit İlçesi Yenidoğan Mahallesi Aydınlar Sokak üzerinde oturan ve bir akaryakıt firmasında çalıştığı öğrenilen Güray Aksoy (58) 20 Aralık 2021 günü satın aldığı alkollü içecek nedeniyle evinde aniden fenalaştı. Eve çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Aksoy, metil alkol nedeniyle zehirlendiği tespit edilerek tedavi altına alındı.
107 GÜN SONRA
Kaldırıldığı hastanede 107 gündür tedavisi deva eden Aksoy, gece geç saatlerde fenalaştı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bekar olan Güray Aksoy'un cenazesi Bağçeşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.