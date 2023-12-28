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Giriş Tarihi: 29.12.2023

Sahte alkole geçit yok

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Sahte alkole geçit yok
Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte alkol satarak halkın sağlığıyla oynayan üretici ve satıcı firmaları mercek altına alıyor. Bakanlık tarafından yılbaşı öncesi 81 ilde başlatılan eşzamanlı denetim programıyla market, kuruyemişçi ve restoranlara yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Yılbaşı öncesi en çok tercih edilen kuruyemiş, unlu mamuller, beyaz et, alkollü ve alkolsüz içecek satış ve toplu tüketim yapılan restoranları mercek altına alan bakanlık, Türkiye'nin dört bir yanında eşzamanlı gerçekleştirdiği denetimlerde topladığı numuneleri laboratuvarda inceliyor. Numunelerden olumsuz sonuç çıktığı takdirde işletmelere idari para cezası uygulanıyor. Bakanlık, halk sağlığıyla oynayan her işletmeyi didik didik arıyor.

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Sahte alkole geçit yok
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