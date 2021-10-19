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Giriş Tarihi: 19.10.2021 16:17

Sahte altın operasyonu: 2 kişi tutuklandı!

DHA
Sahte altın operasyonu: 2 kişi tutuklandı!

İzmit'te sıcak saatler yaşandı. Üç farklı kuyumcuya sahte altın satarak dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. İşte detaylar...

Tepecik Mahallesi'nde 3 farklı kuyumcu, kendilerine sahte altın satıldığını belirterek ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dükkanlardaki güvenlik kameralarından şüphelilerin H.L. ve V.C. olduğunu tespit etti. Şüphelileri takibe alan ekipler, H.L.'yi Kartepe ilçesinde, V.C.'yi ise Adapazarı'nda yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında kuyumcuları dolandırmak için kullandıkları 4 sahte altın ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Sahte altın operasyonu: 2 kişi tutuklandı!
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