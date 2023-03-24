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Giriş Tarihi: 24.3.2023 10:20

Sahte altın operasyonunda 28 gözaltı

İstanbul merkezli 10 ilde sahte ve düşük ayarlı altın imal ederek kuyumculara satışını gerçekleştiren suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Sahte altın operasyonunda 28 gözaltı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar doğrultusunda sahte ve düşük ayarlı altın imal ederek ülke genelinde kuyumculara satış yaparak haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Tespit edilen suç örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

28 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Toplanan deliller doğrultusunda tespit edilen toplamda 52 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Adana, Bursa, Bitlis,Tokat, Tekirdağ, Amasya, Manisa, Gaziantep ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Sahte altın operasyonunda 28 gözaltı
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