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Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:11 Son Güncelleme: 17.11.2021 12:16

Sahte altın satarken yakalandılar

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Sahte altın satarken yakalandılar

Gaziantep’te kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 5 kişi 741 tam, yarım ve çeyrek altınla yakalandı.

Gaziantep'te kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 5 kişi yüklü miktarda sahte altınla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin kentteki kuyumculara sahte altın satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Alınan bilgilerle harekete geçen ekipler, ismi açıklanmayan 5 kişiyi, sahte 741 adet tam, yarım ve çeyrek altınla birlikte yakaladı. Şüphelilerin yanında ayrıca 25 gram metamfetamin, 15 gram esrar ve 1 hassas terazi de ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Sahte altın satarken yakalandılar
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