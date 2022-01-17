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Giriş Tarihi: 17.1.2022 16:01 Son Güncelleme: 17.1.2022 16:15

Sahte altın ve dolarla işadamlarını çarpan Kamerunlu tutuklandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sahte altın ve dolarla işadamlarını çarpan Kamerunlu tutuklandı

Şişli'de işadamlarına sahte altın ve dolar karşılığında 40 bin dolarını çarpan Kamerunlu A.A.R. 37 gram gerçek altın, 2 bin 400 dolar ve 3 kilo 800 gram sahte altınla yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Dolandırıcılık olayı 7 Ocak Cuma günü Şişli Meşrutiyet Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. L.T. ve H.K. adlı iki iş adamı, altın alışverişi için Kamerun uyruklu A.A.R. ile bir araya geldi. A.A.R., yurt dışından ucuza altın getirdiğini belirterek, 40 bin dolar karşılığında 4 kilo civarında altın satmak için anlaştı. Şişli'de otelde buluşan kişiler, 40 bin doları vererek A.A.R'nin yanında getirdiği sahte altınları aldı.

Kısa bir süre sonra A.A.R., altınları satmaktan vazgeçtiğini belirterek, sahte altınları iş adamlarından alıp, iş adamı L.T. ve H.K.'nin verdiği 40 bin doları el çabukluğuyla değiştirerek sahte dolar verdiği ortaya çıktı. Dolandırıldığını anlayan iş adamları, durumu polise bildirdi. Harekete geçen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 18 ayrı sokakta bulunan 23 ayrı kamera görüntüsü inceledi. Eskişehir Mahallesi'nde adresi tespit edilen A.A.R., gözaltına alındı. A.A.R.'nin adresinde yapılan aramada 600 bin sahte dolar, 3 kilo 800 gram sahte altın, 2 bin 400 dolar, 37 gram gerçek altın, birçok solüsyon malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.A.R., "Sahte Para" suçundan sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza gönderildi.

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Sahte altın ve dolarla işadamlarını çarpan Kamerunlu tutuklandı
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