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Giriş Tarihi: 2.11.2024 15:30 Son Güncelleme: 2.11.2024 15:33

Sahte ambulansın sürücüsüne 23 bin lira ceza…

İstanbul’da ters yönden giden sürücüsü araçlardan yol isteyen ambulansın “Kamyonet” statüsünde olduğu ve belgesiz olarak “Ambulans” hizmeti verildiği belirlendi. Gözaltına alınan sahte ambulans sürücüsüne 23 bin 709 lira idari para cezası kesildi. Araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Sahte ambulansın sürücüsüne 23 bin lira ceza…

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; Küçükçekmece İlçesi'nde yaşanan ve görüntüleri sosyal medyaya düşen olay üzerine inceleme başlattı. Bir sokakta bir araç sürücüsünün ambulansa yol vermediği ve ambulansın geri geri çıkmak zorunda kaldığı görüntüler ve olay, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından detaylı bir şekilde incelendi.

Ters yönde seyrederek araçlardan yol isteyen "Ambulans" logolu ve çakar siren tertibatlı aracın yapılan kontrollerinde aracın tescil cinsinin "Kamyonet" olduğu ve belgesiz olarak "Ambulans" hizmeti verildiği belirlendi. Araç sürücüsü A.A. gözaltına alındı. A.A.'ya "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında "Motorlu aracın tescil belgesinde gösterilen maksat dışında kullanmak, Çakar siren tertibatı bulundurmak, İzin almaksızın reklam, logo, yazı, işaret bulundurmak, Cam film, Araçların ters yönde sürülmesi, Sis farlarını sisli havalar dışında diğer farlarla yakmak, Seyir halinde cep telefonu kullanmak" maddelerinden toplamda 23 bin 709 lira idari para cezası kesildi. Araç yine "Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında 15 gün süreyle trafikten men edildi.

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Sahte ambulansın sürücüsüne 23 bin lira ceza…
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