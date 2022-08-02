Sahte araç ilanıyla kandırılıp öldürüldü: İki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde muhasebecilikle yapan iki çocuk babası Hüseyin Angı, internet üzerinden beğendiği aracı almak için gittiği Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından cebindeki 40 bin lirası gasp edildikten sonra silahla öldürüldü. İki sanık hakkında "Ağırlaştırılmış müebbet" ve 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

23 Mart'ta Şırnak'tan Ankara'ya araç almak için gelen Hüseyin Angı'yı öldüren ve cesedini Gölbaşı ilçesi Dikilitaş Göleti yakınındaki sazlık alana atan İbrahim Ay ve Recep Sarı hakkında, 'Cinayet', 'Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından Ağırlaştırılmış müebbet' ile 39 yıla kadar süreli hapis cezası istemiyle dava açıldı.