Sahte araç kiralama sitesiyle 2 milyon lira dolandırdılar

İzmir'de araç kiralayan bazı vatandaşlar, araçlar adreslerine teslim edilmeyince polise başvurdu. Hemen harekete geçen polis, kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerinin sahtelerini yapan bir çetenin, vatandaşları dolandırdıklarını belirledi. Şebeke üyelerinin bu yöntemle İzmir'de 20 vatandaşı 100 bin, ülke genelinde ise 200 vatandaşı 2 milyon lira dolandırdığı anlaşıldı. İzmir merkezli, Bursa, Düzce, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Konya, Manisa, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlenirken bir şüpheli de aranıyor.