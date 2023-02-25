Sahte bankacılar böyle vurgun yaptı… “Güvenli Hesap” diyerek dolandırdılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; telefonla ulaştıkları insanlara kendilerini "Bankacı" olarak tanıtan bir şebekeye operasyon yaptı. Şebeke üyelerinin ulaştıkları kişileri "Hesabınızda şüpheli işlem tespit edildi. Hesabınızdaki paraları güvenli hesaba alacağız" diyerek tuzağa düşürdükleri ve banka hesap bilgileri ile şifre bilgilerini elde ettikleri saptandı. Şebeke üyeleri daha sonra paraları üçüncü kişiler adına para karşılığında açtırdıkları "Kiralık Hesap" olarak adlandırılan banka hesaplarına aktardı. Paraları ATM'lerden çeken şebeke üyelerine operasyon yapıldı. Beş şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı. 26 bin lira nakit para, bir miktar uyuşturucu madde ve dijital materyaller ele geçirildi. Dört şebeke üyesi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şebeke üyesi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.