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Giriş Tarihi: 29.5.2024

Sahte basın kartı şebekesi çökertildi

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Sahte basın kartı şebekesi çökertildi
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler düzenledikleri operasyonla 6 kişilik sahte basın kartı ve basın plakası şebekesini çökertti. Polis ekipleri merkezi İstanbul'da bulunan ve sosyal medya uygulamaları üzerinden haber yayını yaptığı tespit edilen kişilerin usulsüz olarak basın kartı ve basın araç kartı verdikleri ve bu şekilde haksız menfaat temin ettiklerini tespit etti. Basın kartı ve basın plakası veren kişileri tek tek belirledi. Derneğin ismini kullanmak sureti ile vatandaşları sahte basın kartı ve basın araç kartı vererek yaklaşık 600 bin lira dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiklerini de tespit etti. Gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
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Sahte basın kartı şebekesi çökertildi
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