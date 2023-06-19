Sahte belgeler satılıyordu… İki iş yerine 326 bin lira ceza…

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul genelinde "Danışmanlık"şirketi adı altında çeşitli sahte belgeler imal edilen ve yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni başvurularına aracılık edildiği belirlenen iş yerlerine yönelik denetim yaptı. Bahçelievler İlçesi'nde üç farklı iş yerinde yabancı uyruklu iki kişinin izinsiz çalıştırıldığı tespit edildi. İki kişi sınır dışı edildi. İş yerlerine vergilendirmede yapılan usulsüzlük ve izinsiz işçi çalıştırmaktan dolayı toplam 326 bin lira idari para cezası kesildi.