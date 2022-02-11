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Giriş Tarihi: 11.2.2022 10:16 Son Güncelleme: 11.2.2022 10:40

Sahte belgelere geçit verilmedi

ASLIŞAH NARGÜL ASLIŞAH NARGÜL
Sahte belgelere geçit verilmedi

Van’da bir otele düzenlenen operasyonda emniyet güçleri göçmenlere yönelik hazırlanmış 30 adet sahte pasaport, ikamet izin belgesi ve uluslararası koruma belgesi ele geçirdi

Kaçak göçmenlerle mücadele her alanda sürüyor. Van İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda göçmenlerin ülkeye girdikten sonra kolayca yaşamalarını sağlayacak sahte belgeleri ele geçirdi. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; 10 Şubat tarihinde İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir otelde operasyon gerçekleşti.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

MİT ve Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak operasyonda; 30 adet Sahte Belge; (5 pasaport, 24 ikamet izin belgesi, 1 adet uluslararası koruma belgesi) ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından 1 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

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Sahte belgelere geçit verilmedi
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