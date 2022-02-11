Sahte belgelere geçit verilmedi

Kaçak göçmenlerle mücadele her alanda sürüyor. Van İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda göçmenlerin ülkeye girdikten sonra kolayca yaşamalarını sağlayacak sahte belgeleri ele geçirdi. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; 10 Şubat tarihinde İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir otelde operasyon gerçekleşti.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

MİT ve Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak operasyonda; 30 adet Sahte Belge; (5 pasaport, 24 ikamet izin belgesi, 1 adet uluslararası koruma belgesi) ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından 1 şahıs adli makamlarca tutuklandı.