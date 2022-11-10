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Giriş Tarihi: 10.11.2022 18:15

Sahte belgelerle dolandırıcılık yapan 28 kişi gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus İlçesi ile çevre il ve ilçelerinde sahte belgelerle kamu kurum ve kuruluşlarını dolandıran 28 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Sahte belgelerle dolandırıcılık yapan 28 kişi gözaltına alındı

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, silah ruhsatı alma yeterliliğine sahip olmayan şahısların silah ruhsatı alabilmek maksadıyla, sahte belgeler düzenleterek kendilerini arıcılık faaliyeti yürütüyor gösterip bir kısım şirketlere bal satıyormuş gibi sahte fatura düzenlettirerek bu sahte belgeleri kullanmak suretiyle arıcılık desteklemesi ve 6136 sayılı Yasa kapsamındaki silahlara ruhsat aldıklarının iddia edilmesi karşısında soruşturma başlatıldı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca Nüfuz Ticareti, Belgede Sahtecilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları Aleyhine Dolandırıcılık, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet suçlarından adli soruşturma başlatılırken, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğine bağlı adli kolluk görevlilerince yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde elde edilen deliller itibari ile Tarsus ilçesi, Mersin , Adana , İzmir ve Siirt illerinde toplam 32 şüphelinin ikamet adreslerinde arama yapılması için Sulh Ceza Hakimliklerinden karar alındı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğine bağlı adli kolluk
görevlilerinin koordinesinde 10/11/2022 tarihinde yapılan eş zamanlı adres aramaları neticesinde sahte belgeler ile alınan 13 silah ele geçirilerek el konuldu.

Arama kararlarının icrasına müteakiben Tarsus ilçesinde 12 kişi, Mersin il merkezinde 11 kişi, Adana il merkezinde 3 kişi, İzmir il merkezinde 1 kişi, Siirt il merkezinde 1 kişi olmak üzere toplamda 28 kişi gözaltına alınırken, 4 kişi hakkında yakalama çalışmaları icra edilmekte olduğu bildirildi. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir." denildi.

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Sahte belgelerle dolandırıcılık yapan 28 kişi gözaltına alındı
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