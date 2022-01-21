Sahte belgeyle kaçan kadın hırsız İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri üç hafta önce Buyandelger A., ismine düzenlenmiş pasaportla Moğalistan' dan İstanbul'a gelen kadın yolcuyu incelemeye aldı.

Yapılan incelemede pasaportun başkasına ait olduğunu tespit eden polis ekipleri, yolcunun üst aramasında Uransaıkhan U., adına düzenlenmiş başka bir pasaport buldu.Yapılan parmak izi incelemesinde yolcunun gerçek kimliğinin Uransaıkhan U., olduğunun kesinleşmesi üzerine söz konusu kişinin İstanbul, Kocaeli ve İskenderun'da hırsızlık suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Toplamda 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve Türkiye'den de sahte belgelerle ayrıldığı ifade edilen Uransaıkhan U., gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Uransaıkhan U., cezaevine gönderildi.