"Sahte İlaç" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki kayıt dışı depolarda İlaç Takip Sistemi'ne (İTS) kayıtlı olmayan ilaçların satıldığını tespit eden Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Kadıköy İlçesi'nde 3'ü iş yeri, 1'i ikamet adresi olmak üzere 4 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyona İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ekipleri de katıldı.

UYUŞTURUCULAR DA BULUNDU

Adreslerde ülkemize yurt dışından kaçak yollarla getirildiği tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan toplamda 15 bin kutu yasa dışı "Sahte İlaç" ve tıbbi cihaz, 13 kök uyuşturucu madde, 1.500 gram paketlenmiş uyuşturucu madde ve uyuşturucu yetiştirmek üzere kurulu sera düzeneği ele geçirildi. Eski laboratuvar çalışanı oldukları tespit edilen ve sahte ilaçları satmaya hazırlanan üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adresler mühürlenerek kapatıldı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı. Diğer 2 şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sahte botoks ve dolgu ilaçlarıyla yakalandılar… Piyasa değeri 40 milyon lira…