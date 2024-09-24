Sahte Brad Pitt kadınları dolandırdı

İspanya'da kendilerini ABD'li ünlü aktör Brad Pitt olarak tanıtarak kadınları 325 bin euro dolandıran 5 kişi gözaltına alındı. İngiliz The Guardian'da yer alan habere göre, İspanya'nın sivil polis teşkilatı Guardia, kendilerini Brad Pitt olarak tanıtan bir çetenin 'duygusal bir ilişkileri olduğuna' kadınları inandırdığını kaydetti. Kadınlarla aktörün bir hayran sayfası üzerinden iletişime geçen dolandırıcılar, onları var olmayan çeşitli projelere yatırım yapmaya teşvik etti. Endülüs bölgesinden bir kadın 175 bin euro (6 milyon 654 bin lira) dolandırılırken Bask bölgesinden başka bir kadın ise 150 bin euro (5 milyon 704 bin lira) kaybetti. Polis, Brad Pitt gibi davranan aralarında grubun liderinin de bulunduğu beş kişiyi tutukladı. Yetkililer, dolandırılan kadınların 85 bin eurosunu da (3 milyon 232 bin lira) geri almayı başardı.