Sahte bungalov ilanlarıyla 180 kişiyi dolandırdılar

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda; 80 gram altın ve 4 bin 350 TL nakit para, çok sayıda banka ve kredi kartları ile suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.