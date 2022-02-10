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Giriş Tarihi: 10.2.2022 22:30

Sahte bungalov işletmecisi tutuklandı

DHA
Sahte bungalov işletmecisi tutuklandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, internette kendini bungalov ev işletmecisi gibi tanıtıp, rezervasyon için vatandaşlardan para alarak dolandıran T.Y. (24), gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen T.Y. tutuklandı

Sapanca'da kendini bungalov işletmecisi gibi göstererek internet üzerinden rezervasyon adı altında para alarak insanları dolandıran kişi hakkında şikayette bulunuldu.



Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesinde oturduğu belirlenen T.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan 7 adet suç kaydı olan T.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. T.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sahte bungalov işletmecisi tutuklandı
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