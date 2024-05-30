Sahte çağrı merkeziyle milyonluk vurgun

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, emniyet ve cumhuriyet savcılığına yapılan dolandırıcılık şikayetleri üzerine harekete geçti. Şüphelilerin, e-ticaret ve ilan platformlarına verdikleri sahte ilanlarla müştekileri sahte çağrı merkezleri üzerinden arayarak kaparo ve nakliye bedeli gibi bahanelerle dolandırdıkları tespit edildi. Yakalanan 2 şüphelinin iki ayrı dosya kapsamında birçok kişiyi benzer yöntemlerle dolandırdığı ve hesaplarına yaklaşık 1 milyon Türk Lirası para giriş çıkışı olduğu belirlendi. Ayrıca, iki ayrı bölgede çağrı merkezi kuran şüphelilerden H.U.'nun 41, C.A.'nın ise 6 ayrı dosyada nitelikli dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı. Zanlılar tutuklandı. Abbas ÇAKAR / SABAH