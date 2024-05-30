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Giriş Tarihi: 31.5.2024

Sahte çağrı merkeziyle milyonluk vurgun

Sahte çağrı merkeziyle milyonluk vurgun
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, emniyet ve cumhuriyet savcılığına yapılan dolandırıcılık şikayetleri üzerine harekete geçti. Şüphelilerin, e-ticaret ve ilan platformlarına verdikleri sahte ilanlarla müştekileri sahte çağrı merkezleri üzerinden arayarak kaparo ve nakliye bedeli gibi bahanelerle dolandırdıkları tespit edildi. Yakalanan 2 şüphelinin iki ayrı dosya kapsamında birçok kişiyi benzer yöntemlerle dolandırdığı ve hesaplarına yaklaşık 1 milyon Türk Lirası para giriş çıkışı olduğu belirlendi. Ayrıca, iki ayrı bölgede çağrı merkezi kuran şüphelilerden H.U.'nun 41, C.A.'nın ise 6 ayrı dosyada nitelikli dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı. Zanlılar tutuklandı. Abbas ÇAKAR / SABAH
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Sahte çağrı merkeziyle milyonluk vurgun
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