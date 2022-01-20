Sahte çek-senet dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Trabzon merkezli Samsun, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, İstanbul ve Düzce'de "sahte veya pasif hale gelen şirketlere ait çekleri piyasaya sürmek suretiyle dolandırıcılık" suçuyla ilgili operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda sahte çek ve senet ele geçirildi. Konuyla ilgili 25 kişiden 10'u gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin bu yöntemle birçok araç alıp, ülke genelinde 27 vatandaşı dolandırdıkları tespit edildi.

Olayda şüphelilerin; şirket kurdukları, bir süre aktif tuttukları şirketler için iflas göstererek pasif hale getirdikleri belirlendi. Şüpheliler; internet üzerinden buldukları araçları, küçük bir kısmını peşin vererek kalanını ise söz konusu pasif şirketlere ait çekler ile anlaşarak satın aldı. Araçlarını satan vatandaşlar, çeklerin vadesi gelip bankaya gittiğinde çeklerin karşılıksız ve sahte olduğınu öğrendi. Parasını alamayan ve mağdur olan 27 kişi polise giderek şikayette bulundu.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Dedektifleri, Trabzon merkezli olarak Samsun, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, İstanbul ve Düzce'de olmak üzere 7 ilde operasyon başlattı.

Operasyonlarda çok sayıda sahte çek ve senet ele geçirilirken, olayla ilgili çeşitli illerde yapılan operasyonlarda yakalanan 25 kişiden 10'u gözaltına alındı.

Konuyla ilgili mağdur olan K.A. isimli vatandaş Emniyet'te verdiği ifadesinde, "İnternet üzerinden aracımı 170 bin liraya sattım. Sattığım kişiler bana ilk planda 20 bin lira verdi. Daha sonra geri kalan 150 bin lira için çek verdi. Çekin vadesi geldiğinde bankaya gittim. Çekin karşılıksız çıktığını öğrendim. Polise giderek şikayette bulundum." dedi.

Başka bir mağdur G.K. adlı vatandaş ise, "150 bin lira olan aracımı internet üzerinden sattım. 30 bin lirayı hemen hesabıma gönderdiler. Geri kalan parayı sorduğumda, 'Çek olarak vereceğiz' dediler. Aracı olarak kullandıkları kişilerce bana kalan 120 bin liralık çeki gönderdiler. İlk etapta çeki bankaya sorduğumda karşılığı olduğunu öğrendim. Çekin vade tarihi geldiğinde bankaya gittiğimde ise çekin karşılıksız olduğunu gördüm. Benim gibi çok sayıda vatandaşın dolandırıldığını öğrendik. Bizleri dolandıran kişilerden şikayetçi olduk." diye konuştu.

Öte yandan Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Dedektiflerinin konuyla ilgili operasyonlarının sürdüğü bildirildi. Gözaltı sayısının artacağı öğrenildi.