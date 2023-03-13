Ankara'da kendini CEO ve etkin biri olarak tanıtan Koray K. sosyal medyadan tanıştığı E.M. isimli kadınının 71 bin lirasını aldı. İddiaya göre Koray K. sosyal medyada gördüğü E.M.'ye mesaj atıp tanışma teklifinde bulundu. Kendisini bir akaryakıt firmasının CEO'su (üst yönetici) olarak tanıtan Koray K., E.M.'yi lüks bir restoranda akşam yemeğine davet etti. Yemeğin ardından Koray K., hastane randevusuna götürdüğü E.M.'nin telefonunu alarak H.K. isimli arkadaşına 71 bin lira gönderdi. E.M.'nin ne yaptığını sorması üzerine Koray K., "Sana borsada bir güzellik yapacağım. Tüyo alıyorum, merak etme. Paranı 1 saatte ikiye katlayacağım ve iade edeceğim. Rahat ol" dedi. E.M.'nin tepki göstermesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra Koray K. ile yeniden görüşen kadın, araç içerisinde tekrar parasını isteyince Koray K., hakaret edip, E.M.'nin elindeki telefonu vurarak aldı. Koray K.'nın aracı hızlı bir şekilde kullanması üzerine E.M., Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım istedi. Bunu gören Koray K. kadını araçtan indirip kaçtı. E.M.'nin şikayetçi oldu.Koray K.'nin 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Yağma' ve 'Tehdit gibi suçlardan yaklaşık 30 suç kaydının olduğu öğrenildi.