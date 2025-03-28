Sahte dekontlarla vurgun yaptılar

İstanbul ve çevre illerde artan dolandırıcılık olayları sonrası polis harekete geçti. İnternet üzerinden yüksek değerli cep telefonları satan vatandaşları hedef alan dolandırıcılar, sahte dekontla telefonları alıp kayıplara karışıyordu. Asayiş şube ekipleri, ocak ayında başlattıkları çalışmada çetenin yöntemini ortaya çıkardı. İlkay D., internetten telefon satan kişilerle müşteri gibi iletişime geçiyor, ödeme bilgilerini alıp sahte dekont hazırlayan H.G.'ye gönderiyordu. Şüpheli, "Para birazdan hesabınıza geçer" diyerek mağdurları ikna etmeye çalışıyordu. Direnen olursa, kız arkadaşı Şennur S.'yi banka müşteri hizmetleri gibi arayarak güven sağlıyordu. Bu yöntemle 80 kişi, yaklaşık 8 milyon lira dolandırıldı. Mağdurlar organize olup "İlkay D. mağdurları" adıyla WhatsApp grubu bile kurdu. Polis, belirlenen adreslere 18 Mart'ta operasyon düzenledi. Şennur S. ve H.G. yakalanırken İlkay D. kaçtı. Polis, şüphelinin çatıya gizli geçit açtığını tespit etti. Eve yapılan ikinci baskında İlkay D. kıskıvrak yakalandı.