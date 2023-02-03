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Giriş Tarihi: 4.2.2023

Sahte dekontu fark etti tuzaktan kurtuldu

Sahte dekontu fark etti tuzaktan kurtuldu
Van'da otomobilini internet sitesi üzerinden satışa çıkaran Hüseyin Kayaalp, noterde devir işlemlerini yaptığı sırada, aracı almak isteyen kişinin gönderdiği dekontun sahte olduğunu anlayınca şikayetçi oldu. Kayaalp, otomobilini 660 bin liraya almak isteyen kişinin, parayı ödemeden aynı aracı 500 bin lira karşılığında Adana'daki bir polis memuruna satmaya çalıştığını aktardı. Herkesin dikkatli olması gerektiğini belirten Kayaalp, "Bizim başımız yanacaktı, başkasının yanmasın. Çok profesyonel şekilde bir oyun yaptılar. Bu nedenle aracını böyle uzaktan satanlar paralarını almadan kaydını vermesinler" dedi. AA

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Sahte dekontu fark etti tuzaktan kurtuldu
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